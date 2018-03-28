Amerika pazarına Meksika’dan yayılacak
Kırşehirli Ünal Kardeş’in 1963 yılında kurduğu Kardeş Elektrik, ikinci kuşağın da başarısıyla şalter üretiminde en önemli oyunculardan biri haline geldi.
Meksika’da şirket kuran Kardeş Elektrik, bu ülkede Amerika pazarı için üretim yapmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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