Ankaralı girişimciler franchise ile büyüyor

Kasım 8, 2017 0 Yorum 118 Okunma
Ankaralı girişimciler franchise ile büyüyor

Ankara’da kurulan ve franchise vererek hızla büyüyen şirketlerin sayısı artmaya başladı.

Baklavadan mobilyaya, kahve zincirinden akıllı tahtaya kadar farklı alanlarda girişimleri bulunan Ankaralı şirketler, İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’da da büyüme planları yapıyor.

Ankaralı yedi şirket,2018 yılı sonuna kadar 69 franchise şube daha açmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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