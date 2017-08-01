Araç çağırmaya yeni oyuncu geldi

Ağustos 1, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Araç çağırmaya yeni oyuncu geldi

Uber Türkiye’nin kurucusu Austin Kim, “GelGit” adında bir ulaşım uygulaması geliştirdi.

İstanbul’da kurumsal şirketlere, İzmir Çeşme’de ise son kullanıcıya taşıma hizmeti sunan uygulamanın hızla yaygınlaşması hedefleniyor.

İlk hedef ise İzmir’de kullanım alanını genişletmek.

Kim, “Çok yeni bir uygulama olmamıza rağmen bu yılın sonunda 2 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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