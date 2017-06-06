Armut Avrupa’da 7 ülkeye açılıyor
Hizmet ihtiyacı olanlarla, alanında uzman çalışanları buluşturan online pazar yeri Armut.com, Avrupa’ya açılıyor.
Hizmet veren sayısını 100 bine, aylık trafiğini ise 2 milyona ulaştırdıklarını söyleyen Armut.com’un kurucusu Başak Taşpınar Değim, “Bu başarımızı Türkiye dışına da taşımayı hedefliyoruz.
Avrupa’da yedi ülkeye açılacağız. Ardından ABD ve Ortadoğu pazarına gireceğiz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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