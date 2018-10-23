Armut’u dünya markası yapmayı hedefliyor
Başak Taşpınar Değim’in kurduğu ve temizlik, ev içi tadilat, nakliye gibi başlıklar altında hizmet verenlerle müşterileri buluşturan Armut, yurtdışında da hızla büyüyor.
Şirket, global markası HomeRun ile ABD, İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da hizmet veriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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