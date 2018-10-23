Armut’u dünya markası yapmayı hedefliyor

Ekim 23, 2018 0 Yorum 215 Okunma
Armut’u dünya markası yapmayı hedefliyor

Başak Taşpınar Değim’in kurduğu ve temizlik, ev içi tadilat, nakliye gibi başlıklar altında hizmet verenlerle müşterileri buluşturan Armut, yurtdışında da hızla büyüyor.

Şirket, global markası HomeRun ile ABD, İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da hizmet veriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap