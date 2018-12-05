Balıkesir’den çıktı Kayseri’de parladı

Aralık 5, 2018 0 Yorum 190 Okunma
Balıkesir’den çıktı Kayseri’de parladı

Balıkesirli girişimci Mustafa Sezen’in Kayseri’de kurduğu Formet Group, Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisi.

Konut sektöründeki yavaşlama yüzünden farklı işlere yönelen şirket, yüzde 100 yerli yapım ocak, fırın, ısıtıcı ve ofis mobilyalarıyla ihracata başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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