Bankalar, girişimcilere yeni ufuklar açıyor

Eylül 27, 2017 0 Yorum 88 Okunma
Bankalar, girişimcilere yeni ufuklar açıyor

Bankacılık sistemi, mevduat toplayıp bunu kredi olarak dağıtmanın ötesinde birçok alanda ekonomiye destek veriyor.

Bu alanlardan biri de girişimcilik. Bankacılık ekosisteminde artık ‘girişim bankacılığı’ adıyla ayrı bir yapı oluşmaya başladı. Bu çatı altında bankalar, kuluçka merkezleri kuruyor.

Girişimcilere fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden pazarlamaya kadar her konuda yol gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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