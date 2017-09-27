Bankalar, girişimcilere yeni ufuklar açıyor
Bankacılık sistemi, mevduat toplayıp bunu kredi olarak dağıtmanın ötesinde birçok alanda ekonomiye destek veriyor.
Bu alanlardan biri de girişimcilik. Bankacılık ekosisteminde artık ‘girişim bankacılığı’ adıyla ayrı bir yapı oluşmaya başladı. Bu çatı altında bankalar, kuluçka merkezleri kuruyor.
Girişimcilere fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden pazarlamaya kadar her konuda yol gösteriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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