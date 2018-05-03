Bu yıl ‘kuluçka’dan 1.105 start up çıkacak
Girişimcilerin ilk aşama yatırımcısı olan kuluçka merkezlerinin sayısı her geçen yıl artıyor.
Girişimciler için ofis alanı, mentorluk, networking, sosyal imkan, melek yatırım gibi birçok destek veren 15 kuluçka merkezi bu yıl bin 105 start up’u bünyesinde ağırlayacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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