Büyük patronların girişimci kızları
İş dünyasının önde gelen patronlarının kızları ailelerinin güvenli kanatları altında kalmak yerine hayallerinin peşinden giderek başarıya yürümeyi tercih ediyor.
Dev grupların varisi olan bu genç girişimci kadınların kimi spor merkezi açıyor, kimi perakende işi yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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