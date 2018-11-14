Büyük patronların girişimci kızları

Kasım 14, 2018 0 Yorum 211 Okunma
Büyük patronların girişimci kızları

İş dünyasının önde gelen patronlarının kızları ailelerinin güvenli kanatları altında kalmak yerine hayallerinin peşinden giderek başarıya yürümeyi tercih ediyor.

Dev grupların varisi olan bu genç girişimci kadınların kimi spor merkezi açıyor, kimi perakende işi yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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