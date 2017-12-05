Çalışanları arasından girişimci çıkarıyorlar
Bankalar ve sigorta şirketleri, hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha kolay verilmesi hedefiyle, son dönemde bünyelerinde kurum içi girişimcilik birimleri kurmaya başladı.
Gerek yarışmalar, gerekse kurulan platformlarla çalışanların inovatif projeler üretmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Biz de altı finans kurumunun kurum içi girişimcilik programlarını araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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