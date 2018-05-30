Fark yaratan kadınlar şimdi ne yapıyor?
Bir zamanlar ‘hanım ağa’ olarak anılan çiftlik sahibi kadınlar bugün yörelerinde fark yaratan girişimcilere dönüştü.
Organik tarımdan keçi çiftliğine kadar tarımın her alanında yatırım yapan kadınlar, bölgelerini turizm ve cazibe merkezine dönüştürüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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