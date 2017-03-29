Franchise sektöründe kadınlar atağa kalktı
Son yıllarda franchise ile büyüyen pek çok marka kadın girişimcilerden de talep almaya başladı.
Markaların kadınlara ait şube sayıları artarken, bunların başarılı şubeler arasına girmeleri de dikkat çekiyor.
Kadınlar ağırlıklı olarak gıda sektörüne yatırım yapıyor.
KOSGEB’in kendi işyerini açmak isteyen kadınlara sunduğu hibe imkanının, kadın girişimci sayısını daha da artırması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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