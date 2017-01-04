Franchise şirketleri ‘dolar’ı sabitledi!

Ocak 4, 2017 0 Yorum 29 Okunma
Franchise şirketleri ‘dolar’ı sabitledi!

Son haftalarda rekor üzerine rekor kıran doların ateşini düşürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan kampanyaya franchise veren şirketler de kur sabitleme yöntemiyle katılmaya başladı.

Dolar ya da Euro cinsinden alınan franchise giriş bedellerini TL’ye çeviren ya da belli bir seviyeye sabitleyen 14 şirketin yatırım şartlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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