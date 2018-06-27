Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatları sunuyor
Gayrimenkul sektöründe tecrübeli danışman arayışı girişim fırsatları yaratıyor.
5 Haziran’da yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik sayesinde büyümenin hızlanması bekleniyor.
Bu çerçevede 7 şirket 2018 sonuna kadar 196 franchise ofis açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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