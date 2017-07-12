Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatları sunuyor

Temmuz 12, 2017 0 Yorum 40 Okunma
Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatları sunuyor

İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı büyüme emlakçılıkta da kabuk değişimine yol açtı.

Gayrimenkul danışmanlığında marka olmuş şirketlerin sayısı giderek artıyor.

Bu şirketler franchise ofisler açarak her yıl yüzlerce kişiye girişimci olma fırsatı sunuyor.

Gayrimenkul danışmanlığı konusunda markalaşmış yedi şirket, bu yılın sonuna kadar 183 franchise ofis daha açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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