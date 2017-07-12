Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatları sunuyor
İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı büyüme emlakçılıkta da kabuk değişimine yol açtı.
Gayrimenkul danışmanlığında marka olmuş şirketlerin sayısı giderek artıyor.
Bu şirketler franchise ofisler açarak her yıl yüzlerce kişiye girişimci olma fırsatı sunuyor.
Gayrimenkul danışmanlığı konusunda markalaşmış yedi şirket, bu yılın sonuna kadar 183 franchise ofis daha açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Mutfakta 'birlik' olup ihracatı artıracaklar
Sonraki haber Publicis One modeli hızlı büyüme getirdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?