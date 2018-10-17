‘Genç melekler’ en çok teknoloji yatırımı yapıyor
İş dünyasında melek yatırımcılığa merak saran pek çok isim var.
Bunlar arasında aile şirketlerindeki görevini yürütürken melek yatırımcı olan ikinci kuşak temsilcilerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Bu isimler daha çok teknoloji yatırımlarını seviyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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