Getir tüm dünyada başarı hikayesi olacak

Şubat 28, 2017 0 Yorum 92 Okunma
Getir tüm dünyada başarı hikayesi olacak

Geçen yıl BiTaksi ile ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçilen Nazım Salur, bu yıl da Getir ile aynı ödüle layık görüldü. Salur, Getir’i Lonra’dan başlayarak dünyaya açmaya hazırlanıyor.

Nazım Salur, “Projenin en önemli özelliklerinden biri, iş modeliyle dünyada bir ilk olması. Dünyada 10 dakikada ürün teslim edebilen tek şirketiz. Getir’i dünyada bir başarı hikayesi yapmak istiyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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