Girişimcinin yeni gözdesi İngiltere pazarı oldu
İngiltere, küresel finans merkezi olarak çalışmak için en çok tercih edilen metropollerden biri.
Ülke, Türk yeme içme sektörünün de yatırım adresi olma yolunda.
Biz de İngiltere’ye açılan şirketlerin büyüme planlarını ve bu pazara girme nedenlerini araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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