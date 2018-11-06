Girişimcinin yeni gözdesi İngiltere pazarı oldu

Kasım 6, 2018 0 Yorum 231 Okunma
Girişimcinin yeni gözdesi İngiltere pazarı oldu

İngiltere, küresel finans merkezi olarak çalışmak için en çok tercih edilen metropollerden biri.

Ülke, Türk yeme içme sektörünün de yatırım adresi olma yolunda.

Biz de İngiltere’ye açılan şirketlerin büyüme planlarını ve bu pazara girme nedenlerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap