Hasan Bey Çiftliği otel yatırımı yapıyor

Mayıs 1, 2018 0 Yorum 140 Okunma
Hasan Bey Çiftliği otel yatırımı yapıyor

Hasanbey Çiftliği, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük doğal tarım çiftliği.

Dünyanın en büyüğü olma hedefiyle yeni yatırımlar planlanan çiftliğe 100 milyon dolarlık yatırımla bir de otel yapılacak.

20 taş villadan oluşacak otelin inşaatı eylülde başlayacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap