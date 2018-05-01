Hasan Bey Çiftliği otel yatırımı yapıyor
Hasanbey Çiftliği, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük doğal tarım çiftliği.
Dünyanın en büyüğü olma hedefiyle yeni yatırımlar planlanan çiftliğe 100 milyon dolarlık yatırımla bir de otel yapılacak.
20 taş villadan oluşacak otelin inşaatı eylülde başlayacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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