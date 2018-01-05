Hayatı kolaylaştıran start up’lar artacak

Ocak 5, 2018 0 Yorum 184 Okunma
Hayatı kolaylaştıran start up’lar artacak

Start up’lar için 2018 yılının da hareketli geçmesi bekleniyor. Fiyat avantajı sunan ya da kolaylık ve yenilik getiren girişimlerin artacağı tahmin ediliyor.

Büyük veri, blockchain, sanal ve artırılmış gerçeklik en çok konuşulan başlıklar olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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