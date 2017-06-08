Hızlı dil eğitiminde büyüme de çok hızlı!

Haziran 8, 2017 0 Yorum 69 Okunma
Hızlı dil eğitiminde büyüme de çok hızlı!

Yabancı dil öğrenmek, Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri.

Çevremizden “Anlıyorum ama konuşamıyorum” söylemim sıkça duymuşuzdur. Yeni bir yabancı dil öğrenmek için kurslara gitmeye zamanı olmayanlar, hızlı yabancı dil eğitimi programlarından yararlanıyor.

Online platforma da taşman hızlı yabancı dil eğitimi, girişimciliğin büyüyen alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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