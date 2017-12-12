Kadın girişimcilerden franchise fırsatları

Aralık 12, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Kadın girişimcilerden franchise fırsatları

Kadınların toplam istihdam içindeki payı yüzde 33’lerdeyken girişimci tarafında sadece yüzde 7 seviyesinde.

Ancak sayıları hızla artma eğiliminde olan kadın girişimciler, franchising yoluyla kurmuş oldukları markaları zincire dönüştürüyor.

Spordan kahveye, giyim perakendesinden takıya kadar kadın girişimcilerin kurmuş olduğu sekiz marka 2018 sonuna kadar 142 franchise şube açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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