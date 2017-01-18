Kahve kokusunda girişim daveti var
Kahve sektörünün şu anda 600 milyon TL dolayında olduğu tahmin edilen büyüklüğünün beş yıl içinde 1 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.
Sektördeki kahve şirketlerinin franchise vererek büyümesini sürdürdüğü görülüyor.
Yüksek kâr marjı sunan sektör, son dönemde girişimcilerin en çok tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.
Bu yıl 12 şirket toplam 153 yeni franchise açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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