Lüks fırın konsepti franchise ile büyüyor

Nisan 26, 2017 0 Yorum 147 Okunma
Lüks fırın konsepti franchise ile büyüyor

Dünyada ‘premium bakery’ olarak bilinen ve Türkçe’de ‘lüks fırın’ olarak ifade edebileceğimiz segment, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’de hızla büyüyor.

Çok geniş yelpazede ürünler sunarak kafe-restoran konseptiyle de zaman geçirilebilecek bir mekan olarak hizmet vermesi, bu segmentin büyümesine katkı sağlıyor.

Lüks fırın markaları franchise vererek yeni şubeler açmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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