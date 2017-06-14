Ödeme sisteminde Türk markası yarattı
11 binin üzerinde aktif üye işyerine ödeme hizmeti sunan iyzico, dört yıl içerisinde 50 milyon dolar şirket değerlemesine ulaştı.
iyzico’nun kurucusu ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, 2019 yılında ödeme sistemi hizmetlerini Balkanlar ve Ortadoğu’ya da taşıyacaklarını belirterek, hedeflerinin beş yıl içinde 1 milyar dolar şirket değerlemesine ulaşmak olduğunu belirtiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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