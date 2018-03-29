Pastane zincirleri şubeleşme atağında
Yeme-içme sektörünün en hızlı büyüyen segmentlerinden pastaneciler ve tatlıcılar, franchise vererek girişim fırsatları sunuyor. Yaptığımız araştırmaya göre, bu sektörde faaliyet gösteren sekiz şirket 2018 sonuna kadar 158 franchise şube açmayı planlıyor.
Yeme-içme sektörü Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer alıyor. Ev dışında yeme-içme cirosunun 55 milyar TL’ye yaklaştığı ifade ediliyor.
Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin lokanta, pastane ve kafe bulunuyor. Bu rakamın içerisinde en yüksek pay yüzde 30 ile fast food’a ait. Hemen ardından ise yüzde 27 pay ile restoran ve kafeler geliyor.
Dışarıda yemek için kişi başına harcanan tutar ise yıllık 650 TL civarında. Her ne kadar sektör büyüse de ev dışı tüketim ABD’de Türkiye’nin yaklaşık 38, Avrupa’da ise 29 katı büyüklüğünde.
Dolayısıyla yeme-içme sektöründe birçok yatırım fırsatı bulunduğunu söyleyebiliriz.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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