Sivil toplumda gençlik hareketi
Üniversite öğrencilerini, genç girişimcileri ve profesyonelleri bir araya getiren sivil toplum organizasyonlarının etkinlik sayısı giderek artıyor.
Bu kurumlar yaşı 18-35 arasında değişen bir kitleyi desteklemeye çalışıyor.
Girişimcilik, liderlik, eğitim yönetimi gibi konular üzerine odaklanan bu STK’larda gençler, iş dünyasının önemli liderleri ve mentorları ile bir araya gelme fırsatı yakalıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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