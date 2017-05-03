Spor merkezlerinde franchise fırsatları
Türkiye’de 500 milyon dolara ulaştığı tahmin edilen fitness sektörü, yeni kurulan markalarla birlikte franchise fırsatları sunuyor.
Sadece kadınlara ya da çocuklara özel hizmet veren spor merkezlerinden özel kıyafetlerle egzersiz yapılan fitness markalarına kadar birçok işletmenin yer aldığı sektörde çeşitlilik giderek artıyor.
Bu markalar 2017’de 125 franchise şube açmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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