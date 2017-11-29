Bu STK’lar kadınları girişimci yapıyor

Kasım 29, 2017 0 Yorum 69 Okunma
Bu STK’lar kadınları girişimci yapıyor

Türkiye’de halen 120 bin civarında olan kadın girişimci sayısının 2025’te 150 bine yükselmesi hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda da kadın girişimciliği giderek örgütlü bir hal alıyor.

Türkiye genelinde kadın girişimciliğine yönelik kurulan sivil toplum kuruluşları eğitimlerden mentorluğa, yatırımcı bulmadan networking çalışmalarına kadar birçok destek veriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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