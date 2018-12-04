‘Tatlı kazanç’ için 233 girişimci aranıyor
Severek yediğimiz pek çok tatlı, girişimciler için yeni ve başarılı bir yatırım aracına dönüşüyor.
Baklavadan waffle’a, muhallebiden profiterole kadar pek çok alanda faaliyet gösteren 15 tatlı markası, 2019 sonuna kadar 233 franchise şube açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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