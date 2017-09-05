Üç kıtadaki şirketlere mobil çözüm üretiyor

Eylül 5, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Üç kıtadaki şirketlere mobil çözüm üretiyor

Serter Varol ve Emre Yılmaz tarafından kurulan Mobven, Türkiye’nin fintech alanında mobil projeler yapan en büyük şirketlerinden biri konumuna ulaştı.

Şirket, mobil cüzdan, mobil ödeme, mobil kredi ve mobil para biriktirme gibi alanlarda yazılım geliştiriyor.

Şu ana kadar Dubai, Şikago ve Londra’da projeler gerçekleştiren Mobven, kasım ayında Londra’da ve ardından da Dubai’de ofis açacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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