Üç kıtadaki şirketlere mobil çözüm üretiyor
Serter Varol ve Emre Yılmaz tarafından kurulan Mobven, Türkiye’nin fintech alanında mobil projeler yapan en büyük şirketlerinden biri konumuna ulaştı.
Şirket, mobil cüzdan, mobil ödeme, mobil kredi ve mobil para biriktirme gibi alanlarda yazılım geliştiriyor.
Şu ana kadar Dubai, Şikago ve Londra’da projeler gerçekleştiren Mobven, kasım ayında Londra’da ve ardından da Dubai’de ofis açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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