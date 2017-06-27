Yatsan, ‘Uykucu’ ile büyümeyi hedefliyor

Haziran 27, 2017 0 Yorum 83 Okunma
Yatsan, ‘Uykucu’ ile büyümeyi hedefliyor

Türkiye’nin yatak ihracatının yüzde 24’ünü gerçekleştiren Yatsan, gençlere hitap edecek yeni bir marka yaratmaya hazırlanıyor.

“Uykucu” adı verilen bu marka ile 200 mağazaya ulaşılması hedefleniyor. Şu an 80 olan Yatsan mağazalarının sayısının ise beş yılda 120’ye çıkması planlanıyor.

Yatsan CEO’su Gökalp Bahçeli, yeni mağazaların çoğunlukla franchising yöntemiyle açılacağını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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