Yatsan, ‘Uykucu’ ile büyümeyi hedefliyor
Türkiye’nin yatak ihracatının yüzde 24’ünü gerçekleştiren Yatsan, gençlere hitap edecek yeni bir marka yaratmaya hazırlanıyor.
“Uykucu” adı verilen bu marka ile 200 mağazaya ulaşılması hedefleniyor. Şu an 80 olan Yatsan mağazalarının sayısının ise beş yılda 120’ye çıkması planlanıyor.
Yatsan CEO’su Gökalp Bahçeli, yeni mağazaların çoğunlukla franchising yöntemiyle açılacağını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak
Sonraki haber İçerenköy CarrefourSA’nın arsası satılıyor mu?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?