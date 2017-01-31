Yeni markalarına girişimci arıyorlar
Kahve, tavuk, döner gibi gıda sektörünün en hızlı büyüyen segmentlerinde durmadan yeni markalar kuruluyor. Bunlar da genelde franchise yoluyla büyüyor.
Birden fazla marka için franchise veren sekiz şirket var. Bunlar arasında Burger King, Aslı Börek, Çıtır Usta, Sampi gibi franchising sektörünün önemli oyuncuları da bulunuyor.
Bu sekiz şirket bu yıl 33 marka için 466 yeni girişimci arıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Üç haneli büyümeyi bu yıl da sürdürecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?