Zeytin çekirdeğinden marka çıkaracağız

Ocak 24, 2018 0 Yorum 121 Okunma
Zeytin çekirdeğinden marka çıkaracağız

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçilen Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeğinden çevreci plastik üretiyor.

Genç girişimci, polimer tesisini kurduktan sonra seri üretime başlamaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap