Zeytin çekirdeğinden marka çıkaracağız
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçilen Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeğinden çevreci plastik üretiyor.
Genç girişimci, polimer tesisini kurduktan sonra seri üretime başlamaya hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber KOBİ’lerin yol haritası yeniden çiziliyor
Sonraki haber 2018 hedefimiz, 1,8 milyar TL net kâr
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?