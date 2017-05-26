1 milyar dolar ciro hedefliyor
Doğtaş Kelebek, yeni yatırımlarla büyüme hedeflerini öne çekti. Şirket, 535 milyon TL olan yatırım bütçesini 600 milyon TL’ye çıkardı.
Doğtaş Kelebek, halihazırda 360 olan mağaza sayısını bu yıl 450’ye çıkaracak ve 300 kişiye de istihdam sağlayacak.
Bu arada yurtdışındaki mağaza sayısı ise 90’a çıkacak. Şirket, yeni yatırımlarla 2018 yılında 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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