100 milyon Euro yatırım yapacak
Ekol Lojistik, 2017 yılında yurtiçinde ve yurtdışında 100 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.
Şirket, yurtdışında yüzde 80’lik büyüme hedefliyor ve 2018 sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 38’e çıkarmak istiyor.
Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Özellikle İran pazarına odaklanıyoruz. Bu ülkede 20 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz” diye konuşuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber FMV Işık'tan 'Vaka Analizi Merkezi'
Sonraki haber Franchise şirketleri 'dolar'ı sabitledi!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?