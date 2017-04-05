11 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Borsada işlem gören şirketlerden biri olan Yataş Grup, nisan ayından itibaren BİST 100’e giriyor. Şirketin önümüzdeki dönemdeki hedefi ise ilk 30’a girmek.
Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın, mağazalaşma hamleleri ve yeni yatırımlarıyla büyümeye odaklandıklarını söylüyor.
Öztaşkın, “Bu yıl 11 milyon Euro’luk yatırım planımız var. Yıl sonuna kadar 500 kişilik istihdam artışımız da olacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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