15 şirketi satmaya çalışıyor!
2011 yılında kurulan Globalturk Capital, bugüne kadar 40 civarında şirketin satışında danışmanlık yaptı. Halen üzerinde çalıştığı da 15 proje var.
Şirketin kurucusu ve yönetici ortağı Barış Öney, “Bu yıl mart ayına kadar 2-3 tane ortaklık ya da satış görüşmesi sonuçlanabilir” diyor.
Öney, yurtdışında da Polonya, Gürcistan, Çin ve Peru’da şirket satışı üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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