20 milyon TL’ye gıdayı patlatacak

Ağustos 15, 2017 0 Yorum 246 Okunma
20 milyon TL’ye gıdayı patlatacak

Atasay Grubu’nun yeme içme alanındaki yatırımlarını çatısı altında topladığı Q Gıda yurtdışına açılıyor.

HuQQa markasıyla ilk adımı aralık ayında Dubai’de atacak olan grup, ardından 2018’de ikinci restoranı Almanya’da açacak.

Atasay Grubu, yurtiçinde de farklı markalarıyla beş yeni noktada restoranlar açmayı planlıyor. Bu yatırımlar için harcanacak kaynak ise 20 milyon TL olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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