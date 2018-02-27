20 yeni şube açmayı planlıyor
Türkiye’deki dört büyük kahve zincirinden biri olan Gloria Jean’s Coffees, bu yıl 20 şube açacak.
Bu şubelerle birlikte 150 kişilik istihdam yaratılacak.
Şirket, Haramidere’deki yeni yatırımıyla birlikte artık kendi pasta ve sandviçlerini de üretmeye başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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