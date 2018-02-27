20 yeni şube açmayı planlıyor

Şubat 27, 2018 0 Yorum 97 Okunma
20 yeni şube açmayı planlıyor

Türkiye’deki dört büyük kahve zincirinden biri olan Gloria Jean’s Coffees, bu yıl 20 şube açacak.

Bu şubelerle birlikte 150 kişilik istihdam yaratılacak.

Şirket, Haramidere’deki yeni yatırımıyla birlikte artık kendi pasta ve sandviçlerini de üretmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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