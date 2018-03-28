200 milyon TL temettü dağıtacağız
- 2018’de Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi büyük pazarlarda büyüyeceğiz. Ortadoğu’da da sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye odaklanacağız. Hissedarlarımıza 200 milyon TL temettü dağıtacağız.
- 2017’de satış hacmimiz yüzde 4 artışla 1,24 milyar ünite kasa olurken ciromuz yüzde 21 artarak 8,5 milyar TL’ye ulaştı. FVAÖK, yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL oldu.
- Türkiye’deki 10’uncu fabrikamızı Isparta’da açtık. Türkiye’de 2017’de gazlı içecek kategorisinin beş yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla sağlıklı performans sergiledik.
- Pakistan’da 2016’daki güçlü hacim artışının üzerinde büyüdük. Liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar faaliyet kârlılığını iyileştirdi. Irak’taki satış hacmi, gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle 2017’yi büyümeyle tamamladı.
- Orta Asya operasyonları büyüme ivmesini yeniden kazandı. Bölgedeki en büyük pazarlarımız Kazakistan ve Azerbaycan, makroekonomik ortamdaki düzelmenin de etkisiyle çift haneli büyüdü.
Burak Başarır/Coca Cola İçecek CEO’su
Önceki haber Hazır giyimciler rotayı Balkan ülkelerine çevirdi
Sonraki haber Romanya'da dev ihale peşinde
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?