2000’de ayrıldığı şirketi satın aldı

Mart 14, 2017 0 Yorum 117 Okunma
2000’de ayrıldığı şirketi satın aldı

Geçen yıl pırlanta ihracatında birinci olan On Mücevherat, Türkiye’nin en eski mücevher markası olan Storks’u satın aldı.

Böylece beş olan mağaza sayısını 20’ye çıkardı. Hedef 2020’ye kadar bu sayıyı 50’ye taşımak. On Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, “Yurtdışında ‘Storks’u marka yapacağız.

İlk etapta Romanya, Almanya ve İsviçre’de 10 mağaza açacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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