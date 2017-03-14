2000’de ayrıldığı şirketi satın aldı
Geçen yıl pırlanta ihracatında birinci olan On Mücevherat, Türkiye’nin en eski mücevher markası olan Storks’u satın aldı.
Böylece beş olan mağaza sayısını 20’ye çıkardı. Hedef 2020’ye kadar bu sayıyı 50’ye taşımak. On Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, “Yurtdışında ‘Storks’u marka yapacağız.
İlk etapta Romanya, Almanya ve İsviçre’de 10 mağaza açacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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