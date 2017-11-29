2017, yeni bir atılımın başlangıcı oldu
- 2017 üçüncü çeyrekte net satış gelirlerimizi, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 77 artırarak 208,3 milyon TL’ye çıkardık. Dokuz ayda ise yıllık bazda yüzde 46,5 artışla 459,3 milyon TL satış geliri elde ettik.
- 2017 yılı, yeni bir atılımın başlangıcı oldu. Net satış gelirlerindeki artışta, ürün gamındaki değişim, yeni mağaza açılışları, iç ve dış satışlardaki artış etkili oldu. Pazarlama faaliyetlerimizdeki ve üretim verimliliğindeki artış, sıkı maliyet yönetimimiz, hammaddenin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi de başarımızı destekledi.
- 2016 dokuz ayda FVAÖK 33,6 milyon TL iken, 2017 dokuz ayda yüzde 170,2 artışla 90,8 milyon TL FVAÖK’e ulaştık. Bu dönemde net kârımız 20,7 milyon TL oldu.
- Eylül sonu itibarıyla 27 Doğtaş, 34 Kelebek olmak üzere toplam 61 yeni mağaza açtık. Yıl sonuna kadar açacağımız 28 mağazayla, toplam mağaza sayımızı 387’ye çıkarmayı planlıyoruz.
- Yurtiçi mağazalaşmanın yanı sıra yurtdışı mağazalaşmaya da önem verdik. Eylül sonu itibarıyla ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.
Ersin Serbes/Doğtaş Kelebek Mobilya CEO’su
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