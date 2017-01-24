2017’de Türkiye’de üç yatırım yapacak

Ocak 24, 2017 0 Yorum 20 Okunma
2017’de Türkiye’de üç yatırım yapacak

The Abraaj Group, Türkiye’de bugüne kadar 11 şirkete yatırım yaptı. Bunların beşinden çıktı, altısında ise ortaklığı sürüyor.

Şirket, 2016’da oluşturduğu 525 milyon dolarlık yeni fon üzerinden Hepsiburada ve Fibabanka yatırımlarını yapmıştı.

The Abraaj Group Ortağı ve Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, “2017’de bizden üç tane daha yatırım haberi duyabilirsiniz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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