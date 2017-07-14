2017’ye iyi başladık
- 2017 ilk çeyrekte konsolide satış hacmimiz, yüzde 5,1 artışla 233 milyon ünite kasaya ulaştı. Türkiye satış hacmi yüzde 2,7, uluslararası operasyonların satış hacmi yüzde 7,6 arttı. Konsolide satış gelirlerimiz yüzde 19,5 yükselerek 1,556 milyon TL’ye çıktı. Konsolide FVAÖK yüzde 24,5 artarken, FVAÖK marjımız yüzde 12,4 oldu.
- Türkiye operasyonlarımız ilk üç ayda zayıf tüketici güvenine rağmen gazlı içecek kategorisinde güçlü büyüme kaydetti. Başarılı yeni paket ve ürün lansmanları gerçekleştirdik.
- Pakistan’da güçlü pazar büyümesine paralel olarak büyüdük. Pakistan’da satış noktalarında bulunurluğumuzu artırmaya ve marka değerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.
- Yatırım planlarımıza paralel olarak, artan talebi karşılamak üzere Faysalabad’daki yeni fabrikamızın inşasına başladık. Orta Asya ve Ortadoğu operasyonlarımızda ise ekonomideki olumlu gelişmelere ve iyileşen pazar uygulamalarımıza paralel beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik.
- 2017’ye iyi başladık. Yılın geri kalanında 2017 hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanacağız.
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