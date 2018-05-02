2018 hedefimiz, 10 milyon TL net kâr
Çok kanallı satış stratejimiz olumlu sonuçlar üretiyor. 2018’de satış gelirlerimizin en az yüzde 13-15 büyümesini, yaklaşık 10 milyon TL net kâr ve yüzde 2,5-2,9 FVAÖK marjı elde etmeyi bekliyoruz.
2018 ilk çeyrek, geçmişteki olumlu FVAÖK marjlarına dönüş yaptığımız bir dönem olma özelliğine sahip. Bu başarımızda; ana kategori brüt kâr marjındaki hızlı yükselişin ve daha kârlı müşteriler lehine gelişen müşteri miksinin olumlu etkisi var.
2018 ilk çeyrekte satış gelirlerimiz, yıllık bazda yüzde 30 artışla 776,5 milyon TL’ye ulaştı. Halka arzdan bu yana en yüksek satış geliri büyüme oranını elde ettik.
Brüt kâr marjımız yüzde 6,7’den yüzde 10,4’e yükseldi. Bu, halka arzdan bu yana elde ettiğimiz en yüksek brüt kâr marjı oldu. Brüt kârımız 81,1 milyon TL olarak gerçekleşti.
2018 ilk çeyrekte, 2017 ilk çeyreğe göre 400 baz puan yükselişle yüzde 3,1 FVAÖK marjı elde ettik. Bu da son dokuz çeyreğin en yüksek FVAÖK marjı oldu.
24,1 milyon TL FVAÖK’e ve 1 milyon TL net kâra ulaştık. 2017 ilk çeyrekte 19,4 milyon TL zarar açıklamıştık. Böylece zarardan kâra döndük.
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