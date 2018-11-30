2019’da sigorta sektörü reel olarak küçülebilir
‘Yeni nesil sigortacılık’ yaklaşımını benimseyen Aksigorta, marka konumlandırmasında değişikliğe gitti ve sloganını da ‘Her şey şimdi bir başka, Aksigorta bambaşka’ olarak belirledi.
Konuyla ilgili yapılan toplantıda, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, ‘bambaşka’nın anlamının sektöre müşterinin gözünden bakmak ve sistematik inovasyon metodolojisiyle müşteri olmayanların sektöre nasıl çekileceği sorusunun cevabını bulmak olduğunu söyledi.
Gülen, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve hizmetler üretmeye başladıklarını kaydetti. Aksigorta, bu düşüncenin ilk ürünü olarak ‘Tamamlayıcı Trafik Paketleri’ni hazırladı.
Ürün kapsamında ‘Tamamlayıcı Çarpışma Paketi’, ‘Tamamlayıcı Doğal Afet Paketi’ ve ‘Tamamlayıcı Sorumluluk Paketi’ var. İki ayda 15 bin poliçe satışıyla 10 milyon prim üreten kurum, 2019 sonuna kadar 1 milyon kişinin bu ürünü almasını hedefliyor.
Arkadaşımız Ceren Oral, toplantıda Uğur Gülen ile sektöre yönelik beklentilerini de konuştu. Aksigorta, 2018 dokuz ayda prim üretimini yıllık bazda yüzde 39 artırdı ve 2 milyar 447 milyon TL’lik prim üretti. Şirket, trafikte yüzde 151, nakliyatta yüzde 59, kaskoda yüzde 18 büyüdü.
Yüzde 8 pazar payına ulaştıkları bilgisini veren Gülen, sektörün üçüncü büyük oyuncusu olduklarını aktardı. Uğur Gülen, şöyle devam etti: “İşimiz, varlıkları korumak. Varlık sayısı arttıkça iş hacmimiz de artıyor. Otomobil ve konut satışlarının artması, ticaretin canlı olması, sigorta sektörünü besleyen ana damarlar.
Ancak kur ve enflasyondaki artış ile ekonominin durumu bu noktalarda daralmalara neden oluyor, bu da büyümeye set çekiyor. 2019’da sektör reel olarak küçülebilir ya da büyüyememe sorunuyla karşı karşıya kalabilir.
Aksigorta olarak tamamlayıcı trafik paketlerimizle 2019 sonunda pazar payımızı binde 5-yüzde 1 artırmayı hedefliyoruz. Bu pazar payını rakiplerden almayı değil, müşteri olmayanları sektöre katarak elde etmeyi amaçlıyoruz. Böylece sektörü de bu oranda büyütmüş olacağız.”
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