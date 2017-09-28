23 milyon öğrenci sektörü büyütüyor
Yaklaşık 23 milyon öğrencinin olduğu Türkiye’de, kırtasiye pazarının büyüklüğü yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaştı.
350’e yakın bayi/toptancı üzerinden satılan 250 civarı marka ve etiketin bulunduğu sektörde, yüzde 70-75 oranında ithal ürünlerin ağırlığı söz konusu.
Yeni öğrenci sayısına paralel olarak büyüyen sektördeki tüketici eğilimlerine bakıldığında lisanslı ürünlere kayış gözüküyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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