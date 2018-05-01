250 milyon dolarlık çimento tesisi kurdu

Mayıs 1, 2018 0 Yorum 155 Okunma
250 milyon dolarlık çimento tesisi kurdu

Fırat Üniversitesi’nde profesör olan ve TÜRKONFED’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Elazığlı Yasemin Açık, memleketinde çimento fabrikası kurdu.

250 milyon dolara kurulan fabrikada yeni ürünler de geliştiriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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