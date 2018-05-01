250 milyon dolarlık çimento tesisi kurdu
Fırat Üniversitesi’nde profesör olan ve TÜRKONFED’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Elazığlı Yasemin Açık, memleketinde çimento fabrikası kurdu.
250 milyon dolara kurulan fabrikada yeni ürünler de geliştiriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Hasan Bey Çiftliği otel yatırımı yapıyor
Sonraki haber YKB, sermayesini 8,45 milyar TL'ye çıkartacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?