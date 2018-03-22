31 Ocak düzenlemesi e-ticareti etkilemedi
Webrazzi E-Ticaret 2018 konferansında ‘E-ticaret Ödeme Sistemlerinin Dönüşümü’ adlı bir sunum yapan İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Bölüm Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, e-ticaretle ilgili açıklamalarda bulundu.
Paypal, Amazon ve eBay gibi şirketlerin e-ticaret sektörüne ivme kazandırdığının altını çizen Kaygalak, “Bankalar açısından en önemli konu, ödeme” dedi.
31 Ocak’ta banka ve kredi kartlarının e-ticarette kullanımı için onay düzenlemesinin sektörü nasıl etkilediğini de paylaşan Serkan Uğraş Kaygalak, reddetme oranlarının arttığı ama bu artışın günlük ortalama e-ticaret alışveriş adedini etkilemediği bilgisini verdi.
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